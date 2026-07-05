Прохожий обнаружил на свалке бумаги, которые привели к расследованию в британской армии

В Северном Йоркшире случайный прохожий обнаружил на свалке документы британского Минобороны с персональными данными военных и внутренней служебной информацией. По факту произошедшего начато расследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sun on Sunday.

Документы нашли возле крупнейшего военного гарнизона

В Великобритании на свалке недалеко от гарнизона Кэттерик в графстве Северный Йоркшир обнаружили служебные документы Министерства обороны. Бумаги нашел случайный прохожий примерно в 4 км от одной из крупнейших военных баз страны.

Среди найденных материалов оказались персональные данные военнослужащих, сведения о хранении оружия, графиках смены караула, нарушениях требований безопасности и порядке действий в чрезвычайных ситуациях. На территории гарнизона проходят службу около 13 тыс. военных.

Военная полиция начала расследование

После сообщения о находке Королевская военная полиция приступила к расследованию обстоятельств утечки документов.

В британской армии при этом заявили, что обнаруженные материалы не содержали секретных сведений, связанных с оперативной обороной страны. Тем не менее правоохранителям предстоит выяснить, каким образом служебные документы оказались на свалке.