Во время поисков пропавших девочек в Тыве нашли важную улику

Во время поисков двух пропавших школьниц в Тыве специалисты обнаружили на берегу Енисея тапок, принадлежавший одной из девочек. Поисковая операция продолжается. Об этом сообщает управление МВД по региону, передает Газета.ру.

В Тыве продолжаются поиски двух пропавших школьниц. Во время обследования территории специалисты обнаружили на берегу Енисея тапок, который, по подтверждению родственников, принадлежит одной из девочек.

На месте продолжаются масштабные поиски

Обувь нашли в 22 км от Кызыла. В поисковой операции участвуют сотрудники полиции, Следственного комитета, представители экстренных служб и добровольцы.

По последним данным, к поискам привлечены 735 волонтеров. Также используются беспилотные летательные аппараты, водолазы и специалисты Государственной инспекции по маломерным судам.

Следствие рассматривает все возможные версии

Девочки 12 и 13 лет пропали вечером в среду, после чего их местонахождение остается неизвестным. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Ранее спасатели обнаружили телефоны школьниц, а также обувь одной из них. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и проверяют все возможные версии, включая вероятность того, что дети могли оказаться в воде.