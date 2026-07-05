Судьба российских лыжников может решиться уже 7 июля на заседании FIS

В июле на заседании совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда рассмотрят вопрос участия российских спортсменов в международных стартах. В Госдуме ожидают значимых решений. Его слова передает «Матч ТВ» .

Вопрос допуска вынесут на заседание FIS

Вопрос возможного возвращения российских лыжников к международным соревнованиям будет рассмотрен на заседании совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Об этом сообщил депутат и представитель спортивного сообщества Дмитрий Свищев, его слова приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что в настоящее время продолжаются консультации с руководством федерации и членами совета, а ключевые решения по ситуации с российскими спортсменами ожидаются 7 июля.

Российские спортсмены остаются в ограниченном статусе

Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года. В 2025 году федерация продлила ограничения, однако позднее Спортивный арбитражный суд признал часть решений неправомерными.

После этого Международная федерация допустила возможность подачи заявок на нейтральный статус. Первые спортсмены из России уже получили право выступать в таком формате на крупных турнирах, включая Кубок мира и Олимпийские игры 2026 года.