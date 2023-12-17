New York Times: Путин превратил западный бойкот в «золотое дно»

Уход западных компаний с российского рынка не помог задушить российскую экономику и подорвать военный потенциал Кремля, пишет The New York Times.

Сотни компаний не захотели окончательно уходить из России, чтобы не терять миллиарды долларов, инвестированные в российские предприятия. Другие же вынуждены были расставаться со своим бизнесом по бросовым ценам.

Теперь проданные бизнесы похожи на зазеркалье. Krispy Kreme теперь называется Krunchy Dreamе, его пончики поставляются в такой же плоской коробке со знакомыми вкусами. Starbucks возродился как Stars Coffee.

Таким образом, в России сохранился здоровый потребительский мир, покупатели продолжают приобретать полюбившиеся им товары.

В то время, как Украина мечется по всему миру в поисках экстренной финансовой поддержки, устойчивость российской экономики позволяет Путину вести долгосрочную игру, говорится в публикации.