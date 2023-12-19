New York Times рассказала, как Россия обходит запрет на поставки технологий

За 22 месяца после начала спецоперации российские поставщики нашли лазейки и придумали обходные пути, чтобы обходить глобальные запреты на поставки технологий, пишет The New York Times.

Практически ни один вид коммерческого оборудования не стал слишком труднодоступным. Российские чиновники использовали сеть посредников и маскировали свою деятельность с помощью подставных компаний.

Также они обращались к странам, занявшим нейтральную позицию, в частности, Турции и Марокко. В порты этих стран приходили товары из мировых центров, а затем перегружались на российские суда.

Если один из морских путей был прерван, на его место приходили новые. Документы дают редкое представление о гонке, в которой российские торговцы надежно были на шаг впереди США, говорится в публикации.

Уже к осени 2022 года Россия создала 20 операторов в порту Танжера для оперативного выполнения логистических операций. Через Марокко в Россию поступают технологии ограниченного доступа, включая микрочипы от Texas Instruments, Intel и NXP.