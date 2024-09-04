Незаконную деятельность гостиниц выявили почти на 600 участках в Подмосковье с 2023 года

Незаконную деятельность гостиничного сервиса выявили на 594 земельных участках в Подмосковье с начала прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

По всем выявленным нарушениям материалы были направлены в налоговые органы, чтобы был произведен пересчет ставки земельного налога на имущество — с 0,3% до 1,5%.

В общей сложности за указанный период инспекторы проверили более 1,1 тысячи участков, в том числе 349 с начала текущего года. Таким образом, план проверок на 2024 год выполнен на 87%.

О незаконном открытии на участках гостиниц и хостелов можно сообщить через сайт «Добродел» в разделе «Народный инспектор».