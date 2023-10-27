Ничего неожиданного: ЦБ в четвертый раз повысил ключевую ставку

Сегодня состоялось очередное заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки (КС). В итоге регулятор объявил об ее увеличении на 2%. Теперь уровень учетной ставки достигает 15%, сообщается в официальном релизе Банка России.

Однако, рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова, это решение не стало неожиданностью для представителей финансового сектора.

«Большинство аналитиков и предполагало подобный исход событий. Как указывали эксперты, размер такого повышения, скорее всего, должен был составить 100 базисных пунктов — с 13% до 14% годовых», — отметила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, это повышение происходит уже в четвертый раз с июля текущего года, когда ЦБ перешел к активной политике сдерживания инфляции, пользуясь всеми доступными инструментами.

«Увы, до достижения поставленных целей пока далеко: по итогам сентября показатель годовой инфляции даже возрос, составив 6% против 5,25% месяцем ранее. И это при том, что в ценах пока не отображен рост курса доллара, стремительно взлетевшего начиная с конца лета», — уточнила экономист.

Что касается самого курса, добавила Тарасова, повышение ставки окажет влияние на соотношение стоимости рубля к основным валютам.

«Рубль ждет некоторое укрепление. Однако повышение ставки и соответствующее удорожание кредитов скорее является здесь фоновым фактором. Главное же влияние на соотношение стоимости рубля и основных валют оказывает недавно введенный порядок продажи валютной выручки экспортерами, а также наступление налогового периода, когда крупнейшие плательщики закрывают свои долги перед бюджетом и спрос на рубли обоснованно растет», — добавила экономист.

Ранее экономист предостерег россиян от опрометчивых шагов.