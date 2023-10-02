Nike возглавляет рейтинг самых дорогих брендов одежды в мире

Производитель спортивных товаров Nike сохраняет за собой первое место в рейтинге самых дорогих брендов в категории «одежда и аксессуары», говорится в ежегодном исследовании компании Brand Finance.

Американская компания удерживает лидирующую позицию с 2015 года.

За год стоимость бренда снизилась на 5,6%, но это не сказалось на месте Nike в рейтинге. Компания оценивается в $31,3 млрд.

Вторую строчку занимает Louis Vuitton. Стоимость французского бренда выросла на 12,2% и составляет $26,29 млрд.

Третье место также у французской компании. Бренд Chanel показал мощный рост в 27%, вырос до $19,39 млрд, и потеснил в рейтинге Gucci.