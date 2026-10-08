Угроза для Туапсе и Сочи: что прогнозирует эколог после пожара на танкере

Пожар на нефтяном танкере Aframax Rio у берегов Сочи способен обернуться куда более серьезными последствиями, чем авария двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе, сообщил kubanpress.ru.

Эколог Георгий Каваносян высказал предположение: если произойдет утечка, первые последствия для побережья Краснодарского края могут дать о себе знать во второй половине четверга, 8 октября. По его оценке, сейчас течение способно уносить возможное загрязнение в сторону Туапсе. Однако если ветер сменится на юго-западный, нефтепродукты — при условии, что они попадут в море, — могут подойти к берегу.

По данным издания, предположение эксперта — прогнозный сценарий, а не сообщение о неизбежном загрязнении пляжей. Пока разлив официально не подтвержден, говорить о том, что нефть обязательно достигнет Сочи или других участков побережья, нельзя.

Тем не менее опыт аварии танкеров «Волгонефть» показал, насколько важны ветер и течения. Нефтяное пятно может перемещаться на значительные расстояния, поэтому мониторинг акватории необходимо продолжать даже после ликвидации открытого горения на судне.

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