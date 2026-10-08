Жители Подмосковья закрыли более 300 тыс. больничных через МАКС

С начала 2026 года жители Подмосковья закрыли дистанционно более 300 тыс. больничных, записавшись на онлайн-прием к врачу через чат-бот Денис в мессенджере МАКС, это позволяет оформить процесс без посещения поликлиники. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На онлайн-приеме врач уточнит самочувствие пациента и оценит состояние, после чего примет решение о закрытии листка нетрудоспособности», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить услуги могут все пациенты, которые прикреплены к поликлинике областного Минздрава и имуют доступ к интернету. Записаться на онлайн-консультацию в МАКС можно в несколько кликов через чат-бот, в чат поступает ссылка для подключения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.