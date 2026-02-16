Нижегородская область будет компенсировать бизнесу 20% НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов

Нижегородская область столкнулась с рекордно низкой безработицей — всего 0,007%. Для крупного промышленного региона это означает острый кадровый голод, который не могут закрыть местные жители. Власти решили действовать нестандартно и материально заинтересовать бизнес в поиске профессионалов по всей стране и даже за рубежом. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Раньше аналогичная мера работала только для ИТ-компаний и принесла ощутимый результат: в регион переехало около 1,2 тыс. квалифицированных айтишников. Теперь программу решили расширить на все сферы. Предпринимателям и компаниям будут компенсировать 20% от суммы НДФЛ, уплаченного за каждого нового сотрудника, привлеченного из другого региона или из-за границы. Деньги станут возвращать раз в квартал на протяжении трех лет, но только после того, как налог реально поступит в бюджет.

На первом этапе поддержка будет доступна компаниям, которые открывают обособленные подразделения в девяти «пилотных» территориях: в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Бору, Дзержинске, Выксе, Сарове, а также в Богородском, Володарском и Павловском округах. Заявки начнут принимать через портал «Электронный бюджет».

Таким образом, регион делает ставку на то, что налоговые послабления станут для бизнеса стимулом активнее искать кадры за пределами области. Итогом должно стать не только насыщение рынка труда профессионалами, но и дополнительные поступления в бюджет за счет роста числа налогоплательщиков. Получить консультацию предприниматели могут по горячей линии «0052» или через портал госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на выплаты безработным для открытия собственного дела направят более 60 млн рублей.