В Подмосковье на выплаты безработным для открытия собственного дела направят более 60 млн рублей

В Подмосковье на обеспечение единовременных выплат безработным жителям для открытия собственного дела направят более 60 млн рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Для получения меры поддержки нужно обратиться в Кадровый центр региона. Помимо выплаты в нее входят консультации, тестирование и обучение основам предпринимательской деятельности.

С 1 февраля 2026 года размер выплаты проиндексировали. Сейчас он составляет более 190 тыс. рублей. Выплату можно не возвращать при выполнении двух условий. Так, в течение 90 дней нужно отчитаться о том, что средства были потрачены в соответствии с бизнес-планом. Также нельзя закрывать дело в течение года после подписания договора.

