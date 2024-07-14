Нижегородская область получит свыше двух миллиардов рублей на комплексное развитие трех сельских территорий

Нижегородская область получит свыше двух миллиардов рублей из федерального бюджета на комплексное развитие трех сельских территорий. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что Минсельхозом России отобраны для реализации проекты развития Семенова, села Большое Болдино и рабочего поселка Вознесенское. Реализация указанных проектов запланирована на 2025-2027 годы.

Отмечается, что в Семенове будут построены детсад, МФЦ и водопровод, в Вознесенском – водопровод и центр культурного развития, проведена модернизация футбольного стадиона, а комплексное развитие Большого Болдина включает в себя капитальный ремонт здания под центр чернолощеной керамики и гончарного промысла, строительство линии передачи данных, водозабора, социально-культурного и делового центра.

Добавляется, что в целом в следующем году в регионе будет направлено на программу 1,1 млрд рублей.