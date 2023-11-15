Ногинский завод производит автомобильные двигатели совместно с белорусским предприятием

По информации издания «Союзное вече», в подмосковном муниципалитете производят трехцилиндровые дизельные двигатели, мощность которых составляет от тридцати пяти до пятидесяти лошадиных сил, а также четырехцилиндровые. С января текущего года из Ногинска поступило 250 единиц продукции.

Отмечается, что главным плюсом продукции из Ногинска является наличие сертификата СТ-1. Он говорит о российском происхождении продукции. Это, в свою очередь, позволяет отечественным предприятиям спокойно их использовать. Кроме того, техника может участвовать в муниципальных и государственных закупках.