Верховный суд РФ разъяснил правила оспаривания сделок после резонансной «схемы Долиной»

Верховный суд России опубликовал обзор судебной практики по спорам о переходе права собственности, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Документ охватывает период с 2022 по 2025 годы. Его главная цель — определить подходы судов к рассмотрению таких дел.

Теперь сделка может быть признана недействительной только в том случае, если покупатель знал об обмане или мог распознать его признаки. Само по себе заблуждение продавца больше не является основанием для отмены договора.

В обзоре отдельно выделили, что при исполнении договора применяется двусторонняя реституция. Это значит, что каждая сторона возвращает другой все полученное по сделке. При этом суды обязаны оценивать добросовестность поведения второй стороны. Заблуждение продавца не может служить основанием для признания сделки недействительной по статье 178 Гражданского кодекса (ГК).

Также Верховный суд дал разъяснения по другим спорным ситуациям. Сделки с недееспособными лицами могут быть признаны недействительными только при доказательстве их состояния. Суды должны выяснять наличие согласия второго собственника при продаже совместной собственности. А договор дарения в рамках банкротства может быть оспорен, если он причинил вред кредиторам.

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Поводом для таких разъяснений стало громкое дело народной артистки России Ларисы Долиной. Весной 2024 года певица продала свою квартиру за ₽112 млн. Позже она заявила, что стала жертвой мошенников. Хамовнический районный суд признал сделку недействительной. Однако Верховный суд РФ отменил это решение и оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье. Дело вызвало большой общественный резонанс. В 2025 году выражение «схема Долиной» даже попало в словарь новых слов.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина не явилась в суд по иску на ₽176 млн.