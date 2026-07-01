Съемки «Нового Ревизорро» обернулись травмой головы для Елены Летучей

Известная телеведущая и лицо программы «Ревизорро» Елена Летучая пострадала на съемках второго сезона обновленного шоу «Новый Ревизорро», сообщает StarHit. Во время выполнения редакционного задания она получила травму головы.

Инцидент произошел, когда ведущая и потерпевшая, обратившаяся в программу, направлялись в одну из клиник, которая, по данным съемочной группы, навязывает клиентам дорогостоящие кредиты под видом медицинских услуг.

Аферисты, чья деятельность оказалась под прицелом камер, пошли на крайние меры, чтобы помешать разоблачению. Нападение на съемочную группу произошло прямо на улице. Удар пришелся по голове Елены.

К счастью, травма не оказалась критической, но потребовала медицинского вмешательства и последующего наблюдения. Врачи рекомендовали Летучей соблюдать постельный режим, и съемки пришлось приостановить почти на неделю.

Сейчас Елена уже вернулась к работе. Она чувствует себя хорошо и продолжает вести проект. В своем блоге телеведущая поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала, что съемки второго сезона будут завершены в срок, несмотря на происшествие.

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