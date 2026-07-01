Китайский блогер-миллионник снял честный отзыв о Сергиевом Посаде

Известный китайский блогер и обладатель титула «Золотой гид Пекина» Цао Чжэнь выпустил атмосферный видеоотчет о путешествии в Сергиев Посад. Как пишет REGIONS , в ролике он назвал подмосковный город началом православной России и призвал соотечественников обязательно включить его в свои туристические маршруты.

Популярный инфлюэнцер, чья аудитория насчитывает миллионы подписчиков, посетил Сергиев Посад в середине июня в рамках культурного визита в Россию. Компанию ему составил Доу Цзюньцзе — единственный гид в Пекине, имеющий аттестацию Министерства культуры КНР.

Гости познакомились с главными достопримечательностями города: Троице-Сергиевой Лаврой, источником Сергия Радонежского «Гремячий ключ», Московской духовной академией и пещерными храмами Гефсиманского Черниговского скита. Синхронный перевод ролика на русский язык опубликовал Фонд развития города, благодаря чему впечатлениями блогера смогли поделиться и местные жители.

В своем видео Цао Чжэнь отметил, что многие туристы ограничиваются осмотром московских достопримечательностей, упуская из виду духовное сердце страны. По его словам, именно в Сергиевом Посаде можно почувствовать неподвластность времени — вековые соборы создают ощущение благоговения и особого душевного равновесия.

Блогер также впервые попробовал святой воды и охарактеризовал ее вкус как прохладный и приятный. В завершение он посоветовал подписчикам не торопиться во время прогулок по городу, чтобы в полной мере проникнуться его уникальной атмосферой.

Ознакомиться с другими туристическими маршрутами Подмосковья можно на порталах visitmo.ru и welcome.mosreg.ru.