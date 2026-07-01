Смех до слез и до суда: юрист назвал шутки и пранки, за которые грозит тюрьма

Первый день июля, который в мире принято посвящать безобидным розыгрышам, для многих может стать началом серьезных проблем с правосудием. Адвокат Сергей Плаксий в беседе с REGIONS предупредил, что любители пранков часто не осознают: фраза «Это была шутка» в зале суда не является оправданием, а некоторые розыгрыши напрямую ведут на скамью подсудимых.

Самым тяжелым последствием для «шутников» является статья 207 УК РФ — ложное сообщение о теракте. Выдуманный звонок о бомбе в школе, торговом центре или жилом доме грозит семью годами колонии, а при наличии жертв — всем десятью. В Подмосковье такие инциденты случаются регулярно, и чаще всего фигурантами становятся подростки, не осознающие последствий. Ответственность, включая многотысячные штрафы, ложится на их родителей.

Отдельная зона риска — распространение фейков в интернете. Пересылка в мессенджере непроверенной информации о вспышках болезней или чрезвычайных ситуациях квалифицируется по статье 207.1 УК. Если дезинформация провоцирует панику или перебои в работе инфраструктуры, срок заключения может достигать десяти лет.

Ложные вызовы экстренных служб — еще один распространенный вид «приколов». Штраф за такое нарушение по КоАП составляет до полутора тысяч рублей, однако есть и оборотная сторона. Если в момент ложного вызова скорая помощь или пожарные не успевают к реальному пострадавшему, виновнику могут вменить причинение смерти по неосторожности.

Рискуют и те, кто разыгрывает коллег или друзей. Подшучивание с угрозами, публикация личной переписки или унизительных фото без согласия человека подпадают под статьи о клевете, оскорблениях или нарушении частной жизни. Даже хулиганские действия вроде поджога мусорного бака или порчи имущества суд воспринимает как преступление, а не как забаву.

Адвокат резюмирует: в Уголовном кодексе нет скидок на календарь. Ответственность наступает в любой день, и неосведомленность о законе не станет смягчающим обстоятельством.