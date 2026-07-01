Защита Лерчек опровергла информацию о подаче иска к Кушанашвили

Скандал вокруг здоровья блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, продолжает набирать обороты. На этот раз в центре внимания оказался журналист Отар Кушанашвили, который усомнился в тяжести ее диагноза, заявив, что история с раком четвертой стадии может быть преувеличена.

Накануне журналист отметил, что при такой болезни врачи не разрешают серьезных физических нагрузок, а Лерчек регулярно посещает спортзал и ведет активную светскую жизнь. Сам Кушанашвили столкнулся с онкологией, и образ жизни блогера его удивляет. По словам Отара, представители Чекалиной даже пригрозили ему судебным иском за высказывания.

Однако, как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «112», адвокат блогера Олег Бадма-Халгаев заявил, что команда Лерчек не знает о подаче иска. Более того, юрист подчеркнул, что защита намерена доказывать правдивость диагноза через официальные документы и не видит оснований для сомнений.

Тем временем прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием проверить достоверность диагноза Чекалиной. Ведомство требует назначить повторную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, действительно ли состояние здоровья блогера препятствует участию в следственных действиях. Именно из-за этого диагноза были приостановлены следственные мероприятия по уголовному делу, а сама она освобождена из-под домашнего ареста.

Накануне родственники Валерии обнародовали медицинские документы, чтобы развеять сомнения. По их словам, история с болезнью не является частью рекламной кампании нового бренда, как предполагают некоторые пользователи Сети. Однако споры не утихают до сих пор.

Ранее Валерия Чекалина заявила, что смогла забеременеть четверым ребенком с восьмого раза.