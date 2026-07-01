«Я лишилась волос после комы»: МакSим четыре года скрывала правду о париках

В июне 2021 года певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) пережила клиническую смерть из-за тяжелой пневмонии. Медики погрузили ее в искусственную кому и поддерживали жизнь аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ). После выписки началась долгая и сложная реабилитация. Почти четыре года артистка скрывала последствия болезни, но теперь решила рассказать правду, пишет Teleprogramma.org.

В интервью фигуристке Евгении Медведевой МакSим призналась, что после выписки из больницы она лишилась волос. Чтобы не пугать поклонников и не усиливать их тревогу, певица стала появляться на публике в париках. Это вызывало постоянные обсуждения и догадки в интернете, но МакSим долго избегала комментариев. Теперь же она объяснила, что парики помогали ей чувствовать себя увереннее и защищали от лишних вопросов.

«Все люди и так много за меня волновались, переживали, я могла выйти и сказать, что теперь я такая… Но решила не травмировать поклонников и носить парики, хотя делать я это не умела и это было заметно. Вот сейчас я наконец рассказала», — разоткровенничалась артистка.

Испытания, пережитые во время болезни, кардинально изменили взгляды певицы на собственное тело. Она призналась, что больше не хочет корректировать фигуру или черты лица, считая такие вмешательства вредными для здоровья. МакSим настороженно относится к популярным косметологическим трендам, в том числе к инъекциям «живых клеток», и не планирует прибегать к ним в будущем.

Сейчас певица смотрит только вперед. Она работает над второй частью своей автобиографии. По ее словам, это будет не просто книга о жизни, а полноценное литературное произведение, которое заинтересует широкую аудиторию.

Ранее певица МакSим с юмором вспомнила, как в 17 лет подрабатывала в стриптиз-клубе.