Коврики вместо моста: водители в Орехово-Зуеве оригинально спасли утят на оживленной трассе
REGIONS: в подмосковном округе Орехово-Зуево водители спасли семейство утят
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В Орехово-Зуеве утиная семья с маленькими птенцами едва не оказалась в ловушке посреди дороги. Преодолеть высокий бордюрный камень малышам мешала высота, однако на помощь пришли неравнодушные водители, соорудившие для пернатых импровизированный мост, пишет REGIONS.
Инцидент произошел, когда выводок попытался пересечь оживленную городскую магистраль. Утята благополучно добрались до края проезжей части, но высокий бордюр стал для них непреодолимым препятствием. Заметив затор и поняв причину, автомобилисты остановили движение, чтобы обезопасить необычных «пешеходов».
Нашелся и оригинальный способ решения проблемы. Молодая пара, оказавшаяся неподалеку, достала из багажника резиновые коврики и выложила их от асфальта до травяной кромки. Получилась своеобразная пологая переправа. Большинство утят преодолели подъем самостоятельно, а самых крошечных спасатели аккуратно перенесли на руках. Операция завершилась успешно — семья воссоединилась и продолжила путь к водоему, а движение на улице вернулось в обычный режим.
Биолог Константин Сергеев пояснил, что для начала лета такие истории в подмосковных городах не редкость. После появления на свет утята следуют за матерью к воде, и их инстинктивный маршрут часто проходит через застроенные кварталы. Для маленьких птенцов даже стандартный бордюр становится серьезным испытанием, а раскаленный асфальт и транспорт создают реальную угрозу жизни.
«Помощь людей в таких ситуациях — это самый настоящий акт доброты, который действительно спасает жизни», — отметил эксперт.
Аналогичный случай произошел в мае, когда росгвардейцы перекрыли трассу, чтобы пропустить утиную семью к воде. Тогда водители также с пониманием отнеслись к ситуации и дождались окончания «перехода».