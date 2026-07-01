Коврики вместо моста: водители в Орехово-Зуеве оригинально спасли утят на оживленной трассе

В Орехово-Зуеве утиная семья с маленькими птенцами едва не оказалась в ловушке посреди дороги. Преодолеть высокий бордюрный камень малышам мешала высота, однако на помощь пришли неравнодушные водители, соорудившие для пернатых импровизированный мост, пишет REGIONS .

Инцидент произошел, когда выводок попытался пересечь оживленную городскую магистраль. Утята благополучно добрались до края проезжей части, но высокий бордюр стал для них непреодолимым препятствием. Заметив затор и поняв причину, автомобилисты остановили движение, чтобы обезопасить необычных «пешеходов».

Нашелся и оригинальный способ решения проблемы. Молодая пара, оказавшаяся неподалеку, достала из багажника резиновые коврики и выложила их от асфальта до травяной кромки. Получилась своеобразная пологая переправа. Большинство утят преодолели подъем самостоятельно, а самых крошечных спасатели аккуратно перенесли на руках. Операция завершилась успешно — семья воссоединилась и продолжила путь к водоему, а движение на улице вернулось в обычный режим.

Биолог Константин Сергеев пояснил, что для начала лета такие истории в подмосковных городах не редкость. После появления на свет утята следуют за матерью к воде, и их инстинктивный маршрут часто проходит через застроенные кварталы. Для маленьких птенцов даже стандартный бордюр становится серьезным испытанием, а раскаленный асфальт и транспорт создают реальную угрозу жизни.

«Помощь людей в таких ситуациях — это самый настоящий акт доброты, который действительно спасает жизни», — отметил эксперт.

Аналогичный случай произошел в мае, когда росгвардейцы перекрыли трассу, чтобы пропустить утиную семью к воде. Тогда водители также с пониманием отнеслись к ситуации и дождались окончания «перехода».