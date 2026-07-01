В Чехове появится бронзовый мемориал в честь героев СВО

В Чехове завершается этап проектирования мемориала, посвященного участникам специальной военной операции, сообщает REGIONS . Инициатива получила одобрение местных властей и общественности, а скульптор с мировым именем уже изготовил финальные макеты будущего бронзового монумента.

Решение об установке памятника было принято Советом депутатов округа 24 июня. Согласно документации, мемориальная композиция будет состоять из трех бронзовых фигур военнослужащих высотой 1,8, 1,65 и 1,45 метра. Общая высота монумента достигнет двух метров. Дополнительными элементами станут геральдический знак в виде знамени и символическая буква «V».

Работе над проектом предшествовало широкое обсуждение с участием ветеранов СВО, финалистов программы «Герои Подмосковья» Артема Чурилова и Кирилла Прудникова, а также представителей местного отделения Ассоциации СВО. На основе их голосования был выбран эскиз, который реализовал скульптор Олег Цветков — автор монументов на Поклонной горе и Саур-Могиле, чей профессиональный стаж превышает полвека.

На встрече в администрации Цветков представил два макета, отметив, что работа над этим памятником для него — особая миссия. Глава округа Михаил Собакин предложил оформить тыльную сторону композиции в форме литеры «V», что станет визуальным знаком поддержки армии и символом готовности к выполнению поставленных задач.

Закладной камень на Аллее Героев городского кладбища был открыт еще в День защитника Отечества в 2025 году. Теперь проект перешел в практическую фазу: после утверждения всех деталей начнется отливка бронзовых фигур и подготовка постамента. Открытие мемориала планируется в ближайшие месяцы.