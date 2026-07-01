Официально: сыгравший в «Бригаде» актер Александр Высоковский погиб в Подмосковье

Накануне жена артиста сообщила, что он пропал 30 июня после того, как вышел на рыбалку в Подмосковье вместе с сыном. Домой пришел только 17-летний подросток. Сын не мог найти отца, после чего начались поиски, в которых участвовали сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Тело Высоковского обнаружили водолазы в среду, 1 июля, в районе Пушкинской косы в реке Ока. Актеру было 62 года.

Местные жители рассказывали о непростом рельефе в зоне, где пропал артист. По их словам, там много ям и подводных течений, которые представляют опасность.

Многие запомнили Высоковского по роли Макса Карельского в сериале «Бригада». Он также снялся в фильме «Бумер» и сериале «Петр Первый».

Ранее стало известно о гибели в зоне СВО российского актера Евгения Дербышева.