Официально: сыгравший в «Бригаде» актер Александр Высоковский погиб в Подмосковье
RG.RU: СКР организовал проверку после гибели актера Александра Высоковского
Фото: [соцсети]
Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту гибели российского актера Александра Высоковского, сообщает RG.RU.
Накануне жена артиста сообщила, что он пропал 30 июня после того, как вышел на рыбалку в Подмосковье вместе с сыном. Домой пришел только 17-летний подросток. Сын не мог найти отца, после чего начались поиски, в которых участвовали сотрудники МЧС, полиции и волонтеры. Тело Высоковского обнаружили водолазы в среду, 1 июля, в районе Пушкинской косы в реке Ока. Актеру было 62 года.
Местные жители рассказывали о непростом рельефе в зоне, где пропал артист. По их словам, там много ям и подводных течений, которые представляют опасность.
Многие запомнили Высоковского по роли Макса Карельского в сериале «Бригада». Он также снялся в фильме «Бумер» и сериале «Петр Первый».
Ранее стало известно о гибели в зоне СВО российского актера Евгения Дербышева.