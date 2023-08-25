Норвегия будет создавать запасы зерна на случай непредвиденных ситуаций

Подчеркивается, что к такому решению подтолкнули пандемия коронавируса, конфликт на Украине и изменение климата.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Норвегии Гейра Поллестада, к концу десятилетия в запасах должно быть 82 500 тонн зерна. Чиновник не стал уточнять, о каком именно зерне идет речь и где оно будет закупаться.

«В ситуации экстремальных цен на мировом рынке зерно все равно можно будет купить, но если мы выполнили свою работу, то не будем так зависеть от того, кто больше предложит на аукционе – пояснил позицию правительства Поллестад.

Норвегия хранила запасы зерна до 2003 года, но затем закрыла хранилища, решив, что в них больше нет необходимости.