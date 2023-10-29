Норвегия не сможет заместить Россию на газовом рынке

Дипломат напомнил, что при наступлении энергетического кризиса в 2022 году, Норвегия нарастила мощности по газовым поставкам лишь на 8%, используя все свои мощности. Рамишвили заявил, что газ из Норвегии смог бы заменить только 10% от объема поставок из РФ в докризисный период. Посол подчеркнул, что на норвежский газ сейчас приходится треть от общих поставок газа в Европу, и больше она поставлять не сможет.

Рамишвили заявил, что этому также способствует сокращение национальных инвестиций в газовую инфраструктуру. По словам посла, вложения в эту отрасль значительно сократились за последние 4 года.

Еще сложнее для Норвегии эта ситуация становится из-за деятельности местных «зеленых», заявил он. Посол объяснил, что они выступают против добычи природных ресурсов в стране.