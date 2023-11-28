Норвежский политик назвал свою страну «военным спекулянтом»
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Лидер норвежской Партии «зеленых» Арильд Хермстад назвал свою страну «военным спекулянтом» из-за того, что Норвегия наживается на конфликте на Украине.
Вытеснение России с европейского рынка взвинтило цены на топливо и увеличило долю поставок норвежского газа в Европу.
По данным издания Dagens Naeringsliv, в 2022 году Норвегия дополнительно получила около 334 млрд крон ($31,3 млрд) за поставки газа в континентальную Европу. В исследовании не учитывался газ, экспортированный в Великобританию.
«Это безумно огромная цифра. Это отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», – отметил Хермстад.