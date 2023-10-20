Новая экоферма появится в Сергиевом Посаде. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, объект возводится в рамках импортозамещения.

При строительстве используются легкие стальные тонкостенные конструкции. Благодаря этому объект будет возведен в короткие сроки — менее чем за шесть месяцев.

В составе фермы построят молочный цех, цех полуфабрикатов, птичники, коровник и овчарню. Также будут обустроены хранилища для сена и кормов.

Здесь планируется разводить коров, овец, птиц, а также производить молочную и мясную продукцию.

Завершить строительство планируется в первом полугодии 2024-го.