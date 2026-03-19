Новая LADA Vesta 2026: россияне теперь смогут дистанционно запускать автомобиль без доплат

Обновленная LADA Vesta 2026 модельного года получила электронную платформу с функциями, которые раньше были доступны только на иномарках, пишет портал 110km.ru. В базовое оснащение всех версий теперь входит дистанционный запуск двигателя и бесключевой доступ.

Чтобы завести машину, будет достаточно нажать кнопку «Старт/Стоп» с выжатой педалью тормоза. Система уверенно работает при температуре до минус 27 градусов по Цельсию. При дистанционном запуске питание подается только на двигатель и систему обогрева, что позволяет экономить топливо и снижать выбросы. Количество последовательных автозапусков ограничено, чтобы избежать лишнего расхода горючего.

Мультимедийная система EnjoY получила интеграцию с сервисами Сбера: доступны онлайн- и офлайн-навигация, голосовой помощник, бесконтактная оплата топлива и музыкальные стриминги. Производитель обещает полную интеграцию электронных блоков управления и надежность работы всех систем.

Под капотом LADA Vesta остается проверенный бензиновый мотор ВАЗ-21129 объемом 1,6 литра, знакомый еще с 2015 года. Его мощность составляет 106 лошадиных сил, крутящий момент — 148 Нм. Двигатель агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая, по отзывам, имеет средний ресурс и шумновата, но проста в обслуживании.

Ранее сообщалось, что компания Changan может открыть производство кроссовера CS35 Max в России.