Новая льгота: ветераны СВО смогут сохранить работу при сокращениях

В российское трудовое законодательство готовится новое, весьма неоднозначное дополнение. Депутаты Госдумы предлагают внести в Трудовой кодекс РФ поправку, которая закрепит за ветеранами специальной военной операции преимущественное право сохранить рабочее место при сокращении штата. Инициатива уже получила поддержку в правительстве, мотивируясь справедливым признанием заслуг тех, кто рисковал жизнью на фронте. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По задумке авторов, эта норма станет еще одной социальной гарантией в одном ряду с теми, что уже существуют для инвалидов боевых действий или родителей детей военнослужащих. Ключевая оговорка гласит, что ветеран получит приоритет лишь при равной квалификации и производительности с другими кандидатами на увольнение. Формально за работодателем сохраняется право оставить более ценного специалиста, однако на практике это создает крайне деликатную ситуацию для кадровых решений.

С одной стороны, логика уважения и поддержки героев понятна и оправданна. С другой — возникает правовая и этическая дилемма: как быть, если ветеран объективно менее компетентен, чем его коллега, не участвовавший в СВО? Не превратится ли благое намерение в механизм, вынуждающий бизнес жертвовать эффективностью ради соблюдения «квоты»? Это ставит под удар не только работодателей, вынужденных делать сложный моральный выбор, но и других ценных сотрудников, чья «вина» лишь в том, что они не служили в зоне проведения операции.

Таким образом, закон рискует столкнуть лбами два принципа: социальную справедливость по признаку статуса и экономическую справедливость по признаку профессиональной ценности. Баланс между ними предстоит найти не столько тексту закона, сколько конкретным людям в конкретных кабинетах, где будут решаться судьбы сотрудников.

