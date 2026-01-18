Участник программы «Герои Подмосковья» рассказал о внимании к ветеранам СВО

Обучение по программе «Герои Подмосковья» проходят участники специальной военной операции, которые заслужили право на поддержку со стороны государства. Об этом заявил ветеран СВО, сержант запаса, участник проекта Александр Александров.

«И я честно скажу: еще в 2023 году такого отношения не было. Сегодня все изменилось кардинально. Внимание к участникам огромное, возможно, даже неожиданно большое. Никто не ожидал такого масштаба поддержки. Но эта поддержка реальная, — отметил Александров.

Военный подчеркнул, что с участниками проекта работают профессионалы, которые способны передать все свои знания и опыт.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.