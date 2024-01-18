Новая мера поддержки доступна подмосковным производителям на региональном портале госуслуг

Производители, работающие в Московской области, теперь могут попасть в реестр «100% Подмосковье» с помощью регионального портала госуслуг.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба ведомства, для того, чтобы попасть в реестр, представителям областных брендов понадобится только учетная запись ЕСИА и доступ в Сеть.

«Кроме того, на портале можно найти актуальную информацию о поддержке бизнеса, в онлайн-режиме получить лицензии и разрешения на осуществление деятельности», — напомнила министр.

В рамках программы «100% Подмосковье» производители могут бесплатно участвовать в выставках и конкурсах, получать информационную поддержку и регистрировать товарный знак.

Для того, чтобы стать участником программы, нужно разместить информацию о продукции на электронных площадках. Также компании должны иметь сертификат или декларацию соответствия товара. После этого можно подавать заявку на включение бренда в реестр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что налоги и рабочие места важны для развития экономики.