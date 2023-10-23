Губернатор Подмосковья: налоги, рабочие места и технологии очень важны для дальнейшего развития

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе традиционного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов рассказал подробности видита подмосковной делегации в КНР.

«Безусловно, приоритетом являлась автомобильная промышленность. По причине того, что в Солнечногорске у нас находится предприятие, которое нужно обязательно перезапустить. И здесь мы оказываем максимальную поддержку», — рассказал губернатор.

Еще одно важное направление — образование и культура, отметил губернатор Московской области.

«Вы знаете, что по результатам визита нашего президента в Китай было принято решение дать статус года культуры <…> 2024 году. Я очень надеюсь, что и здесь в сфере туризма, культурного обмена мы также будем сотрудничать с нашими коллегами», — сказал Андрей Воробьев.

Еще одна важная отрасль, на которой остановился губернатор — транспорт и логистика. Он отметил, что через Подмосковье проходит огромный объем грузов, чаще всего контейнерных.

«У нас находятся на территории «сухие порты» <…>. Все это позволяет не только наращивать объемы экономики, валового регионального продукта, но и обеспечивать дополнительные возможности по импорту и экспорту с Китайской Народной Республикой и другими странами», — сказал губернатор Московской области.

Андрей Воробьев обратил внимание, что по этому блоку необходимо посмотреть дополнительные возможности и обеспечить увеличение товарооборота.

Губернатор также напомнил, что на форуме с участием Владимира Путина было сказано о том, что Москва и Пекин досрочно достигли товарооборота в двести миллиардов долларов.

«Это значит, что и в дальнейшем есть <…> к чему стремиться. Очень надеюсь, что каждый из наших отраслевиков понимает важность этой работы. И на территориях, уверен, все инициативы в части новых предприятий, различных отраслей также найдут поддержку. Налоги, рабочие места, технологии очень важны для дальнейшего развития», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев обсудил сотрудничество Подмосковья с китайской провинцией Ляонин.