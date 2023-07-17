Новая онлайн-услуга для банков появилась на региональном портале Подмосковья

Банки, предоставляющие льготные кредиты малому и среднему бизнесу в Подмосковье, теперь могут подать документы на компенсацию на региональном портале госуслуг.

Как сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, слова которой приводит пресс-служба ведомства, воспользоваться новой онлайн-услугой могут те банки, которые ранее получили положительное решение о предоставлении субсидии от государства.

«На региональном портале нужно подать документы в электронном виде и дождаться перечисления денежных средств», — рассказала Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса». Наличие банка в программе субсидирования проверит «умный» сервис. Заявление будет рассмотрено в течение семи дней. К нему необходимо прикрепить реестр заемщиков, кредитный договор, расчет размера суммы субсидии, выписку по ссудному счету и отчет о целевом использовании кредитов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе продолжится цифровизация услуг для предпринимателей.