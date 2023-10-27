Новак дал комментарий касаемо ситуации с дизельным топливом на АЗС

Цены на дизельное топливо на некоторых заправках в стране выше средних, потому что данные АЗС продают исключительно брендированное топливо, которое помечено приставками «экто» и «евро». Тем не менее российскому покупателю нужно предоставлять выбор. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Александр Новак, его слова передает пресс-служба в своих социальных сетях .

Новак напомнил, что средняя цена на дизель в РФ составляет порядка 63 рублей за 1 литр. По словам вице-премьера, в стране есть станции, которые делают цену выше установленной из-за того, что предлагают потребителю исключительно брендированное топливо с приставками «экто» и «евро». Новак заявил, что такого быть не должно, и что покупатель имеет право на выбор между базовым дешевым и дорогим брендированным.

Российский ФАС в данный момент занимается проверкой нарушений законов о защите конкуренции на фоне незаконного использования товарного знака новосибирского АЗС , договор которого истек в марте 2023 года. Вице-премьер заявил, что владельцы бизнеса ведут там свою деятельность незаконно, работая от чужого имени, и продавая топливо по завышенным ценам. Ведомство пресечет данные нарушения, заключил он.