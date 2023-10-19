Новое импортозамещающее производство появится в подмосковном Долгопрудном

Компания «Инженерные системы и оборудование» («ИСО») из Долгопрудного реализует инвестпроект по строительству нового производства шаровых кранов в пенополиуретановой изоляции. Об этом сообщили в региональном Минимущества.

Отмечается, что инвестор уже получил земельный участок в аренду по льготной ставке — 1 рубль в год под строительство производства. Объем инвестиций в проект составит около 125 миллионов рублей. На новом производстве инвестор организует более 20 рабочих мест.

Запуск импортозамещающего предприятия запланирован на 2026 год. Глава ведомства Наталья Адигамова рассказала, что компания построит производственно-складской комплекс площадью девятьсот квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.