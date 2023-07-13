Новое кафе появится в подмосковном сельском поселении Барвихинское

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало застройщику R4S Group разрешение на строительство здания кафе в сельском поселении Барвихинское Одинцовского городского округа.

Отмечается, что общая площадь здания составит чуть менее восьмисот квадратных метров. Облик двухэтажного шале был разработан в мастерской российской деревянной архитектуры. В здании запроектированы фасад из натурального бруса, дровяные камины, а также открытые террасы на двух этажах, с которых открывается вид на зеленый массив.

При этом завершить строительство данного объекта планируется в третьем квартале 2024 года. Открытие кафе позволит создать в муниципалитете шесть новых рабочих мест.

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