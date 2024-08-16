Новое картофелехранилище построили в Талдоме. Объект получил заключение о соответствии проекту, передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Склад для хранения картофеля с использованием искусственного холода был построен АО «Агрофирма «Бунятино» («Дмитровские овощи»). Его площадь составляет более шести тысяч квадратных метров.

Картофель будут хранить навалами и в металлических контейнерах. Для поддержания необходимой температуры здание оборудовано специальными вентиляционными климатическими установками. Склад рассчитан на 10 тысяч тонн клубней.

Компания является одним из крупнейших агрохолдингов страны. Только в прошлом году предприятие вырастило на собственных 12,6 гектара посевных площадей более 101 тысячи тонн овощей и картофеля.