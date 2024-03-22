Новое кондитерское производство планируют построить до конца года в Чехове

Строительство завода по производству кондитерских изделий в Чехове начнется весной этого года, уже получено разрешение. Об этом сообщает директор по производству ООО «Орбита» Мафтуна Шарипова.

Отмечается, что участок площадью около 1 гектара получила компания по государственной программе «Земля за 1 рубль». В настоящее время уже получено разрешение на строительство. Сейчас подготовительный этап, проводится тендер для выбора подрядчика.

«Надеемся к началу лета возвести каркас производственного здания. В планах до нового года полностью переехать в Чехов. Расширение нашего производства даст округу более 50 рабочих мест», — рассказала Шарипова.

Примечательно, что в настоящее время предприятие временно находится в Домодедово. Сейчас на нем трудятся 15 человек. ООО «Орбита» в рамках импортозамещения производит орехи и сухофрукты в шоколаде, напитки с содержанием сока, снеки.