Новое кондитерское производство продолжают строить в подмосковном Подольске

Напоминаем, что реализация данного проекта стартовала в начале августа текущего года, и в настоящее время застройщик осуществляет работы подготовительного периода. Согласно проекту, строительство нового производственного комплекса пройдет в два этапа.

В рамках первого реконструируют существующее здание, а также возведут две пристройки, в которых оборудуют линии производства шоколада и джема. Вторым этапом станет строительство трехэтажного производственно-складского здания площадью 14,3 тыс. квадратных метров. Здесь организуют зону стеллажного хранения высотой 5,5 метров, фасовочный цех, а также запустят производство глазированных орехов и сухофруктов. Планируемый выпуск составит 1,2 тысяч тонн готовой продукции. Завершение строительства намечено на второй квартал 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что переселенцам из Курской области помогут найти работу в Подмосковье.