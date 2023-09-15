Новое лакокрасочное производство скоро откроют в Подмосковье

Ожидается, что в одноэтажном производственно-складском комплексе площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров, будут производить лакокрасочные изделия. Кроме того, на территории предусмотрена зона хранения сырья и готовой продукции.

В настоящий момент на объекте выполнены работы по устройству надземной частей здания, наружных сетей, а также работы по благоустройству. Строители ведут устройство внутренних инженерных систем. Завершат строительство уже в четвертом квартале текущего года.

По итогу профвизита застройщику были даны все необходимые консультации. Через региональный портал госуслуг (РПГУ) контролируемому лицу направлены рекомендации, при соблюдении которых срок итоговой проверки сократится с 10 до 3 дней.