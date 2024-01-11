Новое оборудование устанавливают на Дулевском фарфоровом заводе в Орехово-Зуево

На Дулевском фарфоровом заводе, расположенном в Орехово-Зуевском округе, идет монтаж нового оборудования. Машина-автомат китайского производства предназначена для формовки тарелок, блюдец. Отмечается, что новое оборудование может работать почти круглосуточно и производить до восемнадцати тысяч изделий в смену.

«Линия приобретена в прошлом году, в январе представители поставщика начали монтажные работы. Планируется, что они будут завершены через две недели, затем начнется процесс пуска-наладки, а 15 февраля машина должна выйти в производственный цикл», — рассказал руководитель производственного кооператива «Дулевский фарфор» Андрей Келлер.

Среди основных достоинств нового приобретения — сокращение ручного труда, ведь работать на линии будет один человек, а также возможность производить параллельно два вида изделий.

В 2023 году предприятие выпустило более 10 миллионов изделий. Большая часть из которых — изделия широкого потребления, из которых 1,5 миллиона относятся к изделиям народного художественного промысла.