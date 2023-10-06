Новое овощехранилище планируют построить в Подмосковье

На территории Совхоза «Сергиевский» в городском округе Коломна возведут новое хранилище для овощей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Ожидается, что размер инвестиций в данный проект составит порядка шестидесяти пяти миллионов рублей. Проект сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона.

В новом здании площадью более тысячи двухсот квадратных метров будут хранить свеклу и картофель. Собранные овощи перед фасовкой и упаковкой будут тщательно промывать и сортировать, отбирая качественные плоды. Для обеспечения правильных условий хранения в помещении запроектирована система вентиляции, которая создаст необходимый микроклимат. Реализация проекта принесет одиннадцать новых рабочих мест.

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