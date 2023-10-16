Новое пищевое производство планируют построить в подмосковном Солнечногорске

ООО «Кранч Бранч» получило земельный участок по региональной программе «Земля за 1 рубль» для запуска пищевого производства. Об этом заявили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Ожидается, что на новом предприятии инвестор будет выпускать экологически чистые продукты питания масложировой группы, а именно шоколадную пасту, урбеч, тахин и аналогичные товары. Объем инвестиций в строительство и запуск нового пищевого предприятия составит 50 млн рублей.

Производственную деятельность планируется запустить в 2026 году. За счет реализации инвестпроекта на территории городского округа Солнечногорск будет создано десять новых рабочих мест.

«Кранч Бранч» динамично развивающая компания по производству отечественной шоколадной пасты из натуральных ингредиентов без использования пальмового масла. Цех для расширения своего бизнеса компания построит на выделенном для этих целей участке площадью 1 гектар», — уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.