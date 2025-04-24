Новое предприятие «Экотекс» в Шатуре посетила бизнес-омбудсмен Наталья Чудакова

Наталья Чудакова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области, ознакомилась с работой недавно открывшегося производственного комплекса в Шатуре.

Фабрика, начавшая свою работу менее года назад, представляет собой результат значительных инвестиций: приобретение земли и существующих зданий, масштабная реконструкция и закупка современного оборудования. Предприятие специализируется на пошиве спортивной экипировки для футбольного клуба «Спартак» и выполняет заказы в рамках государственного оборонного заказа.

«Московская область делает все для того, чтобы такие компании развивались, и данное предприятие на самом деле тоже является одним из предприятий, получающих финансовую поддержку от правительства Московской области», — рассказала исполняющая обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

В настоящее время на фабрике работают около 30 швей, и еще более 60 человек ожидают трудоустройства. Руководство предприятия решило проблему нехватки кадров, наладив взаимодействие с местным техникумом. Студентам предлагаются целевые договоры, гарантирующие трудоустройство после окончания обучения.