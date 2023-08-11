Новое предприятие откроется в индустриальном парке «Кашира»

В ближайшее время в индустриальном парке «Кашира» начнут производить промышленное оборудование.

ООО «СМАРТ производство» привлечет для этого порядка 130 млн рублей.

Компания уже разработала проектно-сметную документацию и готовит пакет документов на получение разрешения на строительство.

ООО «СМАРТ производство» (SMART Engineering company из городскоого округа Ступино) специализируется на производство нестандартных деталей и оборудования из стали «под ключ». На новом предприятии создадут порядка 60 рабочих мест для жителей Каширы.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андре Воробьев заявлял о необходимости создания в Подмосковье высокотехнологических и хорошо оплачиваемых рабочих мест.