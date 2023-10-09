Новое производственное здание начали взводить в подмосковном Раменском

Производитель гидроизоляционных материалов «Елизар» приступил к первой очереди строительства предприятия в Раменском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики региона.

Отмечается, что размер инвестиций в данный проект составит порядка сорока миллионов рублей. Производственное здание площадью 1,3 тысячи квадратных метров расположится на территории индустриального парка «Чулково».

Ожидается, что здесь наладят изготовление гидроизоляционных материалов с использованием битума, латекса, каучука и полимеров. Завершение первого этапа строительства запланировано на следующий год. Будет создано почти тридцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.