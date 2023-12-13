Новое производство кабельной продукции появится в подмосковном Королеве

Отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению компания «Кабельные Системы и Технологии» запустит новое производство на территории технопарка «Королев». Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что в реализацию проекта по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше пятисот миллионов рублей. Планируется, что предприятие площадью более 1 тысячи квадратных метров будет запущено в работу уже в I квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья делает все, чтобы бизнес чувствовал себя под опекой.