Дизель почти по $2: в Молдавии топливо перешло новый ценовой порог

В Молдавии установили новые предельные розничные цены на автомобильное топливо. Стоимость дизельного топлива повышена до 35,15 лея за литр, что составляет около $2, а максимальная цена бензина установлена на уровне 33,35 лея, или примерно $1,9. Решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии.

Новые тарифы начнут действовать со среды. Повышение цен происходит на фоне подготовки изменений налоговой политики страны, которые предусматривают дальнейшее увеличение акцизов на топливо.

Согласно проекту налогово-бюджетной политики, акциз на дизельное топливо планируется постепенно повышать. К 2029 году его размер должен увеличиться на 73% по сравнению с нынешним уровнем.

Изменения предполагаются и в других сферах. В частности, подоходный налог для аграрных хозяйств планируется повысить с 7% до 12%. Проект также предусматривает другие корректировки налоговой системы.

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что запланированные меры позволят дополнительно привлечь в государственный бюджет около 5,1 млрд леев, или примерно €255 млн.