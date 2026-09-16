Не просто йогурт: челябинские ученые в 10 раз усилили пользу бактерий

В Челябинске создали йогурт, который не просто закваска с фруктами, а настоящая биотехнологическая система: полезных бактерий в нем в 10 раз больше, а антиоксидантная активность достигает 84%. Об этом сообщает ТАСС.

Разработкой занимаются ученые Высшей медико-биологической школы Южно-Уральского государственного университета. Секрет в добавлении дрожжей Saccharomyces cerevisiae и обогащении куркумином или эргостерином. Эти компоненты известны доказанной антиоксидантной активностью.

Доцент кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Ринат Фаткуллин пояснил, что задача была не просто обогатить продукт биологически активными веществами, а собрать систему, где все компоненты работают вместе. Дрожжевые клетки выступают носителями и защищают куркумин и эргостерин от разрушения в кисломолочной среде. Растительные ингредиенты, в свою очередь, служат дополнительным питанием для пробиотических бактерий.

Итог — йогурт с увеличенным количеством полезных микроорганизмов. Такой продукт эффективнее поддерживает микрофлору кишечника, помогает укреплять иммунитет и защищает клетки от окислительного стресса.

Ранее стало известно, что российские ученые раскрыли лечебный потенциал сакуры против рака и астмы.