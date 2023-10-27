Новое производство медицинских изделий для больных сахарным диабетом запускают в Подмосковье

Компания «Диаконт» запускает в Подмосковье производство тест-полосок для мониторирования уровня сахара в крови, предназначенных для больных сахарным диабетом. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что это первый этап реализации проекта, который будет реализован в городском округе Королев при содействии Корпорации развития Московской области. На предприятии уже установили оборудование, сейчас идет подготовка к запуску на полную мощность цеха по производству тест-полосок. В следующем году компания также планирует запустить производство глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп.

Ожидается, что общий объем инвестиций в реализацию всего проекта составит более одного миллиарда рублей. На первом этапе на предприятии появится около 20 рабочих мест, в перспективе компания планирует увеличить штат до 500 человек.

В Подмосковье производить тест-полоски будут в чистом помещении класса 7 в соответствии с требованиями ISO 13485. Параллельно с запуском производственного цеха «Диаконт» запустит в работу и лабораторию по производству сырья для их изготовления — графитовой пасты и биосинтеза ферментов глюкозооксидазы и глюкозы — дегидрогеназы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что китайская компания Huajing запустит производство запчастей для прицепов в подмосковном Солнечногорске.